Mercatino dell'Artigianato di San Flaviano a Conversano

Nello spendido scenario del Monastero di San Benedetto a Conversano, si festeggia il santo patrono della Città.



Come ormai da tradizione all'interno del monastero sarà allestito il mercatino dell'artigianato dove si potranno ammirare e acquistare i primi addobbi natalizi, inoltre sarà allestita la mostra dei presepi dei nostri artisti e artigiani.



Inoltre Babbo Natale vi aspettra per ritirare personalmente le letterine dei vostri piccoli.



Per questa edizione ci sarà un piccolo angolo ristoro e della buona musica natalizia che renderanno ancor più suggestivo il vostro percorso.