“Mercato Biologico Certificato”, nell'Arena Giardino secondo appuntamento con gli agricoltori bio

Domenica 15 aprile, nell’Arena Giardino, in via Caldarola, a Japigia, si terrà il secondo appuntamento con il “Mercato Biologico Certificato”, organizzato dall’AIAB Puglia - Associazione Italiana Agricoltura Biologica in collaborazione con il Municipio I.

L’iniziativa, che si svolge ogni terza domenica del mese dalle ore 10 alle 13, vedrà protagonisti i produttori biologici pugliesi, le cooperative sociali e le associazioni partner di Aiab Puglia che, con le loro attività, intendono promuovere una qualità della vita urbana più sana, a partire dalle periferie. Domenica, inoltre, i bambini potranno partecipare al laboratorio di panificazione a cura di AIAB Puglia e progetto BA.S.E. per conoscere uno dei mestieri più antichi.

Lo scopo del progetto è quello creare un legame tra gli agricoltori bio e i consumatori e garantire, in un momento di grande espansione dell’agricoltura biologica, una certezza di autenticità dei prodotti bio.

L’evento sarà accompagnato da eventi informativi nella sala interna all’Arena, con ingresso libero, dove si terranno videoproiezioni e dibattiti.