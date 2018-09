A Sammichele di Bari ritorna Il META - Mercato della Terra e delle Arti 

Il META - Mercato della Terra e delle Arti dopo la lunga pausa estiva, torna questo sabato 22 settembre dalle 18:00, nel Giardino di Castello Caracciolo a Sammichele di Bari.



• Mercato della #Terra: prodotti di stagione, locali, sani e giusti coltivati naturalmente e nel raggio di 40 km da Sammichele riempiono i nostri colorati carretti di riuso.

• PUB contadino: vecchie pedane diventano i tavoli del nostro pub sull'aia dove poter gustare i nostri prodotti.

• Tutti giù per Terra: lab di lettura per bambini a cura di StampalaNatura che torna a trovarci con le sue stampe botaniche.

• Spazio Macina: la #fotografia di Mariangela Martina Fotografie.

• Su una delle vecchie porte del mercato i gioielli, creazioni artigianali, di Francesca Servodio.

• Degustazione made in META.

• Zona relax: le amache attendono chi vuole rilassarsi dondolando sotto i lecci.



Dalle 19:30

Chi fa da sé - Laboratori, showcooking ed educazione alimentare con la Dott.ssa Palma Sportelli, biologo nutrizionista, che ci parlerà dell'essiccazione degli alimenti.