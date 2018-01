Enrico Lo Verso, con la partecipazione di Michele Mirabella al Teatro Traetta di Bitonto in "Metamorfosi"

Un cast di eccezione costituito da un grande “mattatore” Enrico Lo Verso, da musicisti straordinari e da “ospiti” speciali, che per ogni spettacolo evento, porteranno il loro omaggio al Poeta.

Una compagnia in itinere che cambia ogni sera grazie al contributo di artisti, personaggi della cultura e dello spettacolo, che hanno scelto di essere con noi e con il pubblico.

Lo spettacolo del cambiamento, è per se stesso uno spettacolo che cambia.

Di classico resta, dunque, il valore del mito, che supera il tempo e resta integro nella validità del suo messaggio.



I racconti sono affidati ogni sera ad Enrico Lo Verso, moderno Ovidio che tesse le fila delle Metamorfosi, e agli ospiti di ogni serata.

Lo spettacolo così diventa in ogni replica “altra cosa”, si trasforma grazie alle diverse sensibilità artistiche che si avvicendano e dalla sinergia che si crea fra le diverse interpretazioni.

La struttura narrativa semplice e schietta, fa “sfilare” sul palcoscenico le storie di vita “vissute ed interpretate” da Enrico Lo Verso e dagli attori che compongono il cast.

Quasi fosse un incontro tra amici che riflettono ad alta voce sugli aspetti e le contraddizioni della natura, dell’uomo e della società, il Mito non nasce forse proprio dall’esigenza di spiegare la realtà?

Le 4 storie, apparentemente senza nesso tra loro, diventano parti integranti di un’unica vicenda che converge su un finale unico: la possibilità concessa agli individui di essere oltre loro stessi, dentro il cambiamento, dentro la potenza del mito che è evoluzione.

METAMORFOSI – Altre storie oltre il mito

Diretto da Alessandra Pizzi

Dall’ opera di Ovidio Nel bimillenario della morte



con Enrico Lo Verso e la partecipazione di Michele Mirabella

e con “Il Pianoforte che dipinge”.

Francesco Mancarella al pianoforte, Lorenzo Mancarella al clarinetto, Filippo Scrimeri, in arte Bigbyps, Beatbox

Musiche di Francesco Mancarella

Coreografie di Marilena Martina

Testi di Nicola Pice e Alessandra Pizzi

Traduzione di Nicola Pice

Adattamento e Regia Alessandra Pizzi

Produzione ERGO SUM



CONCEPT

In previsione dell’anniversario dei 2000 anni dalla scomparsa di Ovidio, la messa in scena tratta dal capolavoro della classicità.

“Il punto è che le Metamorfosi sono, sotto i panni della poesia epica, la prima opera narrativa di grande respiro della letteratura occidentale” come sostiene Piero Bernardini Marzolla, ecco dunque che la poesia diventa storia, che il mito diventa contemporaneo, sveste i panni del racconto epico e diventa cronaca. Parla della vita, lascia le gesta di eroi e racconta i fatti vissuti di un reale, in cui la sofferenza di Euridice diventa quotidianità dell’essere e il culto della bellezza di Narciso, strumento di identificazione sociale.

Storie ri-lette con un linguaggio contemporaneo, efficace ed essenziale, riattualizzano il mito, individuandone i tratti essenziali della validità nella società contemporanea.

Eroi ed eroine diventano il presupposto per raccontare un mondo, in cui nella ricerca del sè, ognuno affonda nelle radici del proprio vissuto che spesso è collettivo. Ecco che il mito diventa “sociale”, crea stereotipi, produce modelli.

La messa in scena essenziale, rompe la quarta parete, e invita il pubblico a ricercare dentro sé stesso matrici autentiche di un IO , che per troppo ha soggiaciuto a stratificazioni sociali.

Ogni attore interpreta l’ “uomo contemporaneo”, nella sua straordinaria volontà di comprendere l’essenza autentica di sé stesso, in relazione con gli altri.

Gli ospiti occupano lo spazio scenico, i racconti ripescano nella classicità, le storie portano il mito nella quotidianità, i percorsi aiutano il pubblico a cercare oltre. Perchè il mito persiste solo oltre la storia, se il suo potere è senza tempo, se il suo valore è universale.





NOTE

Il testo a parti fisse e parti modificabili sugli attori di volta in volta selezionati.

Ogni storia raccontata, segue un testo narrativo prestabilito, ma cambia nella messa in scena a seconda dell’attore selezionato ad interpretarlo.

Uno spettacolo mutevole è senza dubbio il paradigma del cambiamento.

Enrico Lo Verso è lo straordinario “mattatore” della narrazione, un moderno Giove che, dove non genera miti, ne imprime con forza interpretativa il messaggio.

La scelta di selezionare il cast tra il nutrito e pregevole elenco di ospiti che hanno manifestato la loro volontà di rendere omaggio al Poeta e al Suo capolavoro, crea negli stessi la dimensione dell’evento, radica il pubblico al progetto, crea opportunità di lavoro sul territorio, offre agli attori la possibilità di crescita emotiva e professionale.

E, forse, tutto questo non è sufficiente ad avere l’idea del cambiamento?

Alessandra Pizzi

