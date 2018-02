Al Teatro Mercadante di Altamura "Le Metamorfosi" di Ovidio in Danza

Malika e le Lune del Sahara, in collaborazione con Gruppo IdeAzione e Una stanza per un sorriso Onlus presentano

"Le Metamorfosi" Ovidio in Danza

Alcuni tra i più noti racconti mitologici del poeta Ovidio narrati attraverso voce, immagini, movimento.

Venerdì 2 marzo ore 21,Teatro Mercadante, Altamura.



Uno spettacolo che rapirà i vostri occhi e il vostro cuore…il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro e tutti i circuiti BookingShow

https://bookingshow.com/ Le-Metamorfosi-Ovidio-in-da nza-Biglietti/109436

Info 0803101222 - 3338146808