'Metamorfosi indistinto racconto' in scena al Teatro Rossini di Gioia del Colle

Martedì 4 febbraio al Teatro Rossini di Gioia del Colle in scena "METAMORFOSI indistinto racconto" con Gaetano Colella, Enrico Messina e Daria Paoletta.

Questo lavoro attraversa le Metamorfosi di Ovidio con la libertà di “tradirle” proprio nell’intento di narrare il mito. Ciascuna di queste storie è un universo colmo di spunti capaci di raccontare come gli archetipi del mito siano sempre vivi in ogni società e in ogni epoca e di come la metamorfosi sia uno degli elementi essenziali e vitali del teatro e della vita stessa. Il linguaggio della narrazione e quello del teatro si confondono e si dilatano per tornare a ritrovare le proprie radici nella “figura” in gommapiuma di un vecchio che, legato profondamente alla terra cui appartiene, diventa anima e motore di un racconto che non bisogna fare spegnere mai, come si fa col fuoco.