'Mi guardo intorno e scopro che': don Luigi Merola a Grumo

La Parrocchia Santa Maria di Monteverde in Grumo Appula, in collaborazione con l’Associazione “Cercasi un Fine Onlus”, organizza un percorso di formazione all’impegno socio-politico. Il percorso si rivolge a tutte le persone di buona volontà che vogliono approfondire tematiche di natura culturale, sociale, politica e, nel contempo, sono desiderose di contribuire a far conoscere e maturare nel-la comunità locale di appartenenza un più alto senso civico fondato su amore, giusti-zia, verità, libertà, responsabilità e partecipazione. È auspicabile, in particolare, la presenza di giovani universitari o di scuola superiore. Come evento di presentazione è previsto un incontro testimonianza con don LUIGI MEROLA, presidente della Fondazione “A voce de creature”, noto per il suo impegno contro la camorra a Napoli. Presso la Chiesa di Monteverde in Grumo Appula alle ore 19:45

