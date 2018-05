"Mi Noche de Tango", un tributo al tango argentino con il soprano Lucia Conte e la pianista Monica Terlizzi a Mola di Bari

Sabato 2 giugno alle ore 21.00 le pareti di Palazzo Pesce a Mola di Bari risuoneranno delle note di Mi Noche de Tango, un tributo al tango argentino con il soprano Lucia Conte e la pianista Monica Terlizzi.

Dai grandi classici di Carlos Gardel fino all’arte espressionista di Astor Piazzolla sarà ripercorsa la storia malinconica e passionale del tango, definito da Enrique Santos “un pensiero triste che si balla”. Un concerto in Puglia che sarà un viaggio nelle atmosfere struggenti e nostalgiche di Buenos Aires, , con alla guida la voce di Lucia Conte, un diploma in Canto lirico con il massimo dei voti, studi di perfezionamento con maestri di caratura internazionale, ruoli da protagonista nelle principali opere liriche e una passione viscerale per il tango che ha trasformato in questo spettacolo con cui si esibisce in tutti i continenti, accompagnata dall’eco malinconica del pianoforte di Monica Terlizzi, fondatrice dell’Orchestra dell’Università di Lecce e del quartetto Astor Piazzolla, attiva sulle scene musicali con un repertorio che spazia dalla musica classica al pop ed esibizioni in prestigiose tournée in giro per l’Europa in formazioni orchestrali, cameristiche, solistiche.

Ticket: 10 euro sabato 2 giugno 2018 h 21.00|

Sala Etrusca di Palazzo Pesce