Al Teatro Di Cagno in scena lo spettacolo "Mi separo" con la regia di Franco Spadaro

Risate al TEATRO DI CAGNO con "MI SEPARO" lo spettacolo comico che conta oltre 170 repliche continua viste le numerose richieste - Regia Franco Spadaro, lo spettacolo dove si entra in coppia e si esce single.

Con Franco Spadaro, Simonetta Paolillo e Valentina Gadaleta.Scenografie di Gianna Pellicciaro

La prima causa del divorzio è il matrimonio, cita un famoso aforisma di Groucho Marx, confermata dai due protagonisti ossidati da 30 anni di matrimonio attraverso le loro feroci discussioni, nell’intimità delle mura domestiche prima e davanti ad una Psicologa dopo. La storia mette un po’ a nudo le dinamiche della vita matrimoniale rivelandone i malesseri. Incomprensioni che sfociano in divertenti scambi di battute, dal sapore decisamente poco inglese, che raccontano il disagio della vita coniugale e che li porterà ad affrontare la terapia di coppia per scongiurare il divorzio con la complicità del pubblico. Parafrasando Marx è d’obbligo un’altra delle sue battute: Il Matrimonio è un Istituto meraviglioso, ma chi vorrebbe vivere in un Istituto?”

Insomma, rischiate di entrare in teatro in coppia ed uscire single, se ve la sentite di correre il rischio Vi aspettiamo in Teatro.

Lo spettacolo sarà rappresentato presso il Teatro Di Cagno Bari, sito in C.so Alcide De Gasperi 320 nei GIORNI:

Sabato 02 Novembre ore 21.00

Domenica 03 Novembre ore 18.00

Sabato 09 Novembre ore 21.00

Domenica 10 Novembre ore 18.00

Si consiglia vivamente la prenotazione al numero : 3466558302