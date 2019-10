Al Teatro Di Cagno in scena lo spettacolo 'Mi separo'

Mi Separo - 160 repliche in poco più di un anno e mezzo. Per chi non lo ha ancora visto ...in attesa della seconda parte.

Regia Franco Spadaro

Con Franco Spadaro, Simonetta Paolillo e Valentina Gadaleta.

Scenografie di Gianna Pellicciaro

La prima causa del divorzio è il matrimonio, cita un famoso aforisma di Groucho Marx, confermata dai due protagonisti ossidati da 30 anni di matrimonio attraverso le loro feroci discussioni, nell’intimità delle mura domestiche prima e davanti ad una Psicologa dopo. La storia mette un po’ a nudo le dinamiche della vita matrimoniale rivelandone i malesseri. Incomprensioni che sfociano in divertenti scambi di battute, dal sapore decisamente poco inglese, che raccontano il disagio della vita coniugale e che li porterà ad affrontare la terapia di coppia per scongiurare il divorzio con la complicità del pubblico. Parafrasando Marx è d’obbligo un’altra delle sue battute: Il Matrimonio è un Istituto meraviglioso, ma chi vorrebbe vivere in un Istituto?”

Insomma, rischiate di entrare in teatro in coppia ed uscire single, se ve la sentite di correre il rischio Vi aspettiamo :

prenotazioni al 3466558302

Costo Biglietto € 15,00 (intero) - € 12,00 (Ridotto)