Il pianista di fama mondiale Michail Pletnëv in concerto al Teatro Petruzzelli

Giovedì 13 febbraio alle 20.30 un nuovo grande appuntamento con il concerto del pianista di fama mondiale Michail Pletnëv .

In programma: Sonata n. 4 in Mi bemolle maggiore KV 282 di Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata n. 31 in La bemolle maggiore, op. 110 di Ludwig van Beethoven, Sonata n. 10, in Do maggiore, KV 330 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sonata n. 32, in do minore, op. 111 di Ludwig van Beethoven.