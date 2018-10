Al Galleria il docufilm "Michelangelo - Infinito", incentrato sul grande genio di Buonarroti, e "L'amica geniale"

Due proiezioni speciali arrivano al Multicinema Galleria di Bari (infotel: 080.521.45.63): lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 ottobre «Michelangelo - Infinito» (16.15 - 18.30 - 20.40 - 22.45) è il nuovo film d’arte, con la regia di Emanuele Imbucci, dedicato al genio dell’arte universale Michelangelo Buonarroti (interpretato da Enrico Lo Verso) e alle sue opere immortali ed «infinite».

Lunedì 1 e martedì 2 ottobre toccherà anche a «L'amica geniale» (16.00 - 18.30 - 21.00), i primi due episodi della serie firmata da Saverio Costanzo e tratta dal best seller di Elena Ferrante. Un appuntamento unico per i fan per vivere per la prima volta sul grande schermo e condividere con tutti gli altri appassionati la saga che ha conquistato oltre dieci milioni di lettori in tutto il mondo.

«Michelangelo - Infinito» traccia un ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo dell’uomo e dell’artista Michelangelo, da una parte schivo e inquieto, capace di forti contrasti e passioni, ma anche di grande coraggio nel sostenere le proprie convinzioni e ideologie. Il racconto cinematografico omaggia la sua vasta produzione artistica, tra scultura, pittura e disegni, con spettacolari riprese in ultra definizione e da punti di vista inediti ed esclusivi, cui si aggiungono ricostruzioni sorprendenti attraverso evoluti e sofisticati effetti digitali.

Nella trama de «L'amica geniale», quando l’amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un’amicizia nata sui banchi di scuola negli anni '50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant’anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l’amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica.