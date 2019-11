'Nei luohi', la fotografia di Michele Cera al Kursaal Coworking di Corato

Con Nei luoghi la fotografia torna a essere protagonista della prossima tappa di Relazioni, la rassegna culturale organizzata e prodotta da Spore e Kursaal Coworking. L’appuntamento è per venerdì 29 novembre, dalle 20, negli spazi del Kursaal Coworking di via Asproni 11 a Corato. Ospite della rassegna, il fotografo e urbanista pugliese Michele Cera e i suoi lavori, attraversati da una forte ricerca sugli insediamenti umani e sul territorio: periferie, agglomerati urbani, associazioni, marginalità. A legare la sua indagine i meccanismi misteriosi della memoria che uniscono luoghi e tempi lontanissimi. La fotografia che ne risulta è minimale, pulita, documentaristica e porta con sé una serie di universi di senso capaci di creare suggestioni, connessioni e relazioni, appunto.

Michele Cera è nato a Bari nel 1973. Ha esposto in numerose mostre e pubblicato due volumi: Dust nel 2013 per l’editore tedesco Kehrer, con cui ha vinto il premio “Open your book”; Nel Circolo nel 2015 per Osservatorio Fotografico. I suoi lavori sono conservati in diverse istituzioni pubbliche come il MAXXI di Roma, Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea, il Museo del territorio Biellese. È co-fondatore di Documentary Platform (www.documentaryplatform.com), archivio visivo sull’Italia contemporanea, e ha pubblicato su numerosi magazine e riviste (tra le quali Io Donna, Undici, Oggi, M- Le Magazine du Monde, Style), al netto dei numerosi libri.

Da dieci anni svolge attività didattica e di divulgazione della fotografia d'autore, curando mostre e pubblicazioni, tra cui i progetti Southern Photographs e Documentaria promossi dall'Associazione culturale Lab, Laboratorio di fotografia di architettura e paesaggio.



