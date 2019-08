Michele Placido ad Alberobello per il terzo appuntamento di 'FestivArts'

Terzo appuntamento con FestivArts il prossimo 28 agosto alle ore 21.00 nella splendida cornice del Trullo Sovrano, con il Maestro Michele Placido. FestivArts, contenitore culturale che omaggia i big del panorama artistico nazionale ed internazionale, è organizzato dal Comune di Alberobello in collaborazione con Domi Ciliberti, ideatore della manifestazione, e Pino Savino, direttore artistico. FestivArts, con Rossana Casale, Dino Abbrescia e questo ultimo appuntamento con Michele Placido, rientra all’interno di «Trulli Viventi – Summer 2019», il cartellone di eventi dell’amministrazione comunale per i mesi estivi realizzato in partenership con Engie. Maestro indiscusso del teatro e del cinema italiano, oltre che regista, sceneggiatore e doppiatore, il magistrale Michele Placido è stimato a livello internazionale anche per il ruolo del commissario di Polizia Corrado Cattani, interpretato nelle prime quattro stagioni della celebre e fortunata serie televisiva “La piovra”. Placido, con la sua lunga filmografia alle spalle che ne decreta il successo, ha vinto numerosissimi premi importanti, tra cui il Davide di Donatello, oltre alle innumerevoli nomination come attore e regista. A FestivArts incontreremo, oltre al personaggio, l’uomo, il vero io di questo “gigante dell’arte” entrato nei cuori e nelle menti di ogni italiano, in una serata intima ed emozionante nella quale non mancheranno sorprese.

“A nome di tutta la Comunità alberobellese – ha commentato Michele Longo, Sindaco del Comune di Alberobello - sono felice di poter ospitare nel nostro paese il maestro Michele Placido. Non poteva esserci artista più grande e poliedrico di lui per chiudere nel migliore dei modi questa seconda edizione di FestivArts che ha incantato anche quest’anno nella splendida cornice del Trullo Sovrano. Siamo certi che Placido, innamorato della nostra Puglia apprezzerà la formula di FestivArts calandosi perfettamente nella quotidianità del nostro territorio, assaporandone gli odori, i sapori e, soprattutto, il nostro stile di vita”. “Michele Placido sarà la ciliegina sulla torta della nostra estate – ha aggiunto l’assessore al Turismo Antonella Ivone – perché il maestro, come già successo con Rossana Casale e Dino Abbrescia arricchirà di qualità l’estate alberobellese. Una estate che, come dice il titolo stesso del programma di eventi ha l’obiettivo di far vivere i Trulli ogni giorno e Placido saprà essere un degno interprete del nostro cartellone offrendo alla nostra Comunità e ai tanti turisti e visitatori una serata indimenticabile”.

“Terzo appuntamento con FestivArts - ha chiosato Domi Ciliberti, ideatore del format - che si chiude in bellezza con un maestro del cinema italiano: Michele Placido. Avremo modo di ripercorrere la sua straordinaria carriera cinematografica e teatrale senza però trascurare l’uomo. Il pubblico presente, così come accaduto negli appuntamenti precedenti, potrà cogliere sfaccettature e particolari che difficilmente vengono condivisi. Chi conosce FestivArts sa bene cosa aspettarsi. Chi invece non ha ancora avuto modo di farlo ha un motivo in più per venirci a trovare. Vi aspettiamo!”. “Credo che il termine Maestro non sia mai stato cosi appropriato - ha commentato Pino Savino, direttore artistico di FestivArts -. Attore di teatro, cinema, tv, regista, produttore, Placido è un vero istrione, un vero Maestro che insegna non solo mettendosi in cattedra, ma mettendosi costantemente in gioco. FestivArts acquisisce un maggior valore con la sua presenza. Sono sicuro che dopo il 28 saremo tutti un po 'più ricchi d'animo”. Crocevia delle varie espressioni della creatività umana, FestivArts ideato da Domi Ciliberti e dal direttore artistico Pino Savino, vuole essere evento attrattivo per esponenti di rilievo del panorama musicale, teatrale e cinematografico. L’obiettivo è quello di offrire preziosi momenti di contatto diretto con il pubblico, rilanciando la sfida di una cultura possibile e per tutti. FestivArts Alberobello, la bellezza dell'arte in ogni sua forma. Gli eventi in programma sono liberi. Non è richiesta prenotazione. Disponibilità di posti a sedere limitata.

Per informazioni, contattare il numero 3487649373