Michele Placido ad Alberobello con "Serata d'onore"

Michele Placido torna per uno spettacolo ideato appositamente per FestivArts dedicato agli amanti del teatro tradizionale. Una serata eccezionale dove la sua voce inconfondibile, le sue capacità istrioniche e l’ineguagliabile bravura del Maestro si fonderanno per dare origine a momenti di pura magia.

Appuntamento al 24 gennaio 2020, alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro dei Trulli.

Un evento firmato FestivArts, ideato da Domi Ciliberti sotto la direzione artistica di Pino Savino, con il patrocinio del Comune di Alberobello.

Infoline: 348 7649373

Biglietti: https://bit.ly/39UVuMh