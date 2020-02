Al Planetario di Bari “Dal Micro al Macro” e “Perseo e la magia delle stelle cadenti”

Sabato 22 Febbraio alle ore 18:00 è in programma l’evento “Dal Micro al Macro”: ''Nel planetario partiremo dalle stelle e dagli oggetti più grandi dell’universo per fare un balzo dimensionale sino alle cellule, dagli immensi spazi del cosmo agli straordinari paesaggi microscopici. Dopo lo spettacolo, nel nostro laboratorio “la Casa dello Scienziato”, seguiranno esperimenti e giochi scientifici per piccoli e grandi''.

La durata dell’intera attività è di 2 ore.

Ticket € 10,00 per adulti e bambini dai 4 anni compiuti.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione obbligatoria attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956



Domenica 23 Febbraio alle ore 18:00 ritorna lo spettacolo di teatro-scienza “Perseo e la magia delle stelle cadenti”: Perseo è un eroe, figlio nientemeno che di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro. Perseo e Andromeda sono anche due costellazioni ed in particolare dall’elmo dell’eroe sembra cadere lo sciame meteoritico delle stelle cadenti denominate Perseidi. Ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo per adulti e bambini nel quale le vicende dei protagonisti si fondono con la didattica dell’astronomia.

Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione consigliata attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956