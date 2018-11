Il pianista Mikhail Pletnev in concerto al Teatro Petruzzelli

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE | ORE 20.30 il concerto diretto dal maestro Stefan Anton Reck, con il pianista Mikhail Pletnev e l'Orchestra della Fondazione Petruzzelli.



ORCHESTRA

DEL TEATRO PETRUZZELLI

direttore Stefan Anton RECK

pianoforte Mikhail PLETNËV

PROGRAMMA

Pëtr Il’ic Cajkovskij

Concerto n. 1 in si bemolle minore

per pianoforte e orchestra, op. 23

Pëtr Il’ic Cajkovskij

Sinfonia n. 6, in si minore, op. 74

“Patetica”

Biglietti in vendita presso il Botteghino del Teatro Petruzzelli corso Cavour, 12 (Bari) e sul circuto www.bookingshow.it – Info: 080 9752810