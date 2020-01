La storia del soldato Pirgopolinice in scena al Teatro Radar

I vizi (o per meglio dire, le debolezze) del soldato Pirgopolinice in scena al Teatro Radar di Monopoli. La Stagione di Prosa, a cura di Teresa Ludovico, inaugura il 2020 con il riadattamento teatrale della commedia plautina Il Miles Gloriosus, una produzione Compagnia del Sole che andrà in scena sabato 11 gennaio (ore 21) e domenica 12 gennaio (ore 18). Ad ospitare lo spettacolo, tradotto e diretto da Marinella Anaclerio, è lo storico contenitore culturale riaperto nel 2018 dopo decenni di abbandono, che per il secondo anno consecutivo vede la Stagione di prosa curata da Teatri di Bari.

Lo Spettacolo

Pirgopolinice è un fantastico sbruffone, un gioioso pavone, esagerato spudorato vitale. La distanza tra ciò che è e ciò che crede di essere è tale da irritare profondamente chiunque abbia un po’ di buon senso. Ci sono tempi in cui un personaggio come il suo, perfino sulla scena è troppo, risulta distante da qualsiasi possibilità di riflesso nella realtà, senza dunque il mordente necessario per far scattare nello spettatore quel meccanismo di godimento nel veder messo in ridicolo un vizio che subisce. Ci sono tempi invece ahimè in cui la realtà supera di gran lunga la favola e il povero Pirgopolinice è un ritratto a tinte forti di ben più consapevoli e colpevoli vantoni... In una Efeso simile all’originale quanto l’ambientazione di certi western spaghetti al far west, si consuma la tragicomica truffa di un gruppo di sfaccendati di vario genere ai danni di un soldato che ha due debolezze: le donne, meglio se sposate, ed essere adulato. Ha una divisa, dunque un potere, e molti soldi, che dispensa generosamente per soddisfare questi peccatucci. Do ut des. Normale. Perché tutti dunque lo odiano? Ha rapito e tiene segregata una giovane meretrice, e non fa altro che millantare meriti ed imprese. Tutti fingono simpatia e perfino amore per lui per aver qualcosa in più di ciò che gli spetta, tutti pronti a godere nell’improvvisare vere e proprie recite in favore del credulo pavone, ma pavoneggiandosi a loro volta della loro abilità nel sostenere il ruolo stabilito: l’amico fidato, il servo fedele, il vicino premuroso, la fidanzata amorevole e così via. Così la strada diventa scena e il teatro da mezzo diventa fine e le parole di Giulietta si mescolano a quelle di Ofelia in un pout pourri da serata d’onore. Ne risulta una gara tra attori consumati dove l’unico spettatore pagante in conclusione, viene imbrogliato, derubato e malmenato. L’eccesso è sempre un vizio...a prescindere dal contesto.

Per info: 335 756 47 88. Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19.30.

Biglietti

PLATEA

Intero 22,00

Ridotto (under 25 e convenzionati con acquisto di 5 tagliandi) 19,00

GALLERIA

Intero 19,00

Ridotto (under 25) 16,00



Ridottissimo (under 18 e aderenti al protocollo di rete) 12,00