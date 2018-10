A Bari 'Milonga speciale', il Tango Argentino per toccare le corde della solidarietà

Si sono appena spente le luci dorate su monumenti e luoghi d’interesse in occasione del “Settembre d’Oro” mondiale dell’oncoematologia pediatrica, ed ecco FIAGOP subito impegnata in una nuova iniziativa di sensibilizzazione, forse insolita: far sentire la nostra vicinanza alle bambine e ai bambini, e agli adolescenti in lotta contro il cancro, attraverso il Tango.

L'UNESCO ha definito il Tango Argentino, nato dall'espressione popolare e artistica del popolo argentino, "Un Bene Culturale Immateriale", a tal punto che dal 2009 è Patrimonio dell'Umanità. FIAGOP lo definisce anche un "Patrimonio per la Salute", poiché è già utilizzato, con successo, in alcune realtà sanitarie come integrazione dei trattamenti riabilitativi, uno strumento per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche del tumore infantile e dell’adolescente.

L’iniziativa FIAGOP nasce dall'idea di utilizzare il Tango Argentino, un ballo elegante e coinvolgente, per toccare le corde della solidarietà insite nel cuore di ciascuno di noi. Già in altre occasioni il Tango è stato protagonista di gesti generosi e solidali, ma mai è stato realizzato un spettacolo su scala nazionale. Fiagop ci prova con questa prima edizione nazionale.

Il mese di ottobre in Italia sarà dunque costellato da spettacoli di Tango Argentino e Milonghe, a cura di un’ampia rappresentanza delle federate Fiagop, in collaborazione con le scuole FAI Tango italiane. Un evento di solidarietà in un tripudio di armonia e sinuosità per abbracciare tutti i pazienti pediatrici oncoematologici, e condividere una battaglia che tutti insieme dobbiamo vincere, passo dopo passo.

Per dimostrare sostegno alla causa in modo ‘visibile’, e riconoscere ‘apertamente’ la forza, il coraggio, e la resilienza dei bambini e degli adolescenti che combattono tumori e leucemie, i tangueri indosseranno il ‘Nastrino d’Oro’, simbolo dell’oncoematologia pediatrica. Si tratta del grazioso tatuaggio temporaneo color oro a forma di nastrino che FIAGOP ha già donato a 100mila persone in Italia nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione del ‘Settembre d’Oro’.

Su www.fiagop.it e www.faitango.it il calendario delle iniziative in programma a Bari, Battipaglia, Bologna, Catania, Firenze, Cosenza, Genova, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Pavia, Palermo, Roma, Salerno. Sulla pagina Facebook ‘Fiagop Onlus’ sarà pubblicata una gallery degli eventi in programma.

Anche l’associazione Agebeo e amici di Vincenzo onlus partecipa all’iniziativa con una Serata Speciale di Milonga, che si svolgerà il 27 ottobre presso il centro sportivo Di Cagno Abbrescia. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Accademia Stabile di Tango Argentino “Apulia Tango” di Bari. La solidarietà dei tangueri che aderiranno alla serata contribuirà a realizzare il sogno dell’associazione: il completamento del “Villaggio dell’accoglienza” per offrire gratuitamente alloggio alle famiglie dei bambini affetti da questa terribile malattia.

sabato 27 ottobre, ore 22.00