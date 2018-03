A due anni di distanza dal loro ultimo lavoro in studio.Il power trio milanese presenta dal vivo il nuovo album di inediti Fidatevi. Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero