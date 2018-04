L'esplosivo live dei "Ministri" all'Eremo Club di Molfetta

Un altro grande fine settimana in musica targato Eremo Club di Molfetta che spazia tra l’alternative rock dei MINISTRI e l’elettropop del duoSEM&STÈNN che infiammerà uno speciale Sabato Friendly. Venerdì 27 aprile ( apertura porte alle 21, inizio live alle 22. Ticket 17,40 euro + dp, 20 al botteghino. Prevendite disponibili su www.ticketone.it ) torna in Puglia una della band più amate dai rockettari italiani per l’unica data nella regione del “Fidatevi Tour” durante il quale i MINISTRI presenteranno al pubblico il nuovo album di inediti “Fidatevi” (uscito a marzo per Woodworm/Artist First), oltre a eseguire i loro più grandi successi.

I Ministri, ovvero Davide Divi Autelitano ( voce e basso), Federico Dragogna (chitarra e seconda voce) e Michele Esposito (batteria) tornano ad esibirsi dal vivo a tre anni dall’ultimo disco “Cultura generale”, registrato in presa diretta a Berlino da Gordon Raphael, già produttore degli Strokes e a due dal tour celebrativo, organizzato per il decennale de “I soldi sono finiti”, l’esordio auto-prodotto che nel 2006 svelò l’anomalia rock dei Ministri in un panorama dominato da hip-hop e musica elettronica.

Il live da allora è la dimensione che identifica maggiormente Dragogna e soci: energia, potenza, intensità ne caratterizzano i concerti come accade a poche altre band del Belpaese. “Fidatevi” è stato anticipato da due singoli, la title track e il pezzo che apre il disco Tra le vite degli altri che confermano il sound elettrico efficace e molto riconoscibile che ha sancito il successo del trio ben oltre i confini della scena indipendente.

