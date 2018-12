'Mio fratello rincorre i dinosauri' in scena al Teatro Kismet di Bari

Domenica 9 dicembre h. 18, Christian Di Domenico porta in scena MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI, tratto dall'omonimo romanzo del giovanissimo Giacomo Mazzariol, che racconta il rapporto con suo fratello Giovanni, affetto dalla sindrome di Down.

Uno spettacolo che apre e affronta il tema della disabilità con delicatezza e con candore, con simpatia e senso dell’umorismo.

E a partire dalle h. 17, artlab di creazione per tutti, nel rinnovato foyer del Teatro Kismet.

Spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol

Produzione AriAteatro- Aditodesio

regia Andrea Brunello

con Christian Di Domenico

adattamento teatrale di Christian Di Domenico e Carlo Turati





Mi capita spesso di soffermarmi a guardare persone (uomini, donne, bambini) affette da varie malattie oppure diversamente abili, per cercare di capire il loro approccio alla vita, dalle azioni semplici, quotidiane, all’incontro con gli altri; che tipo di relazioni hanno, quali passioni o desideri; come vedono se’ stessi, quale consapevolezza hanno della loro condizione. E poi, all’improvviso, mi accorgo che tutte queste domande dovrei rivolgerle a me stesso. A quel punto la faccenda si fa’ interessante e problematica allo stesso tempo. Sono disposto a riconoscere le mie mancanze, le mie lacune, le mie disabilità? Quanti amici ho e che relazioni ho con loro? Sono sincere, vive? Con quale metro di giudizio sono pronto a criticare o semplicemente valutare le vite degli altri? Per quale motivo riesco a vedere solo i loro difetti, ciò che a loro manca e non i loro pregi, le loro virtù? Poi succede di imbatterti in un video che qualche bullo adolescente ha voluto spedire su internet per vantarsi degli atti di crudeltà nei confronti di qualche malcapitato ragazzino disabile, handicappato, con sindrome di Down o semplicemente più debole e incapace di difendersi e ti chiedi: perché? Oppure di leggere su un giornale che negli ultimi quattro mesi, nel reparto di neonatologia di un ospedale di Bari, dove vivo, sono nati una bambina e un bambino con la sindrome di Down e in entrambi i casi i loro genitori hanno deciso di abbandonarli, mentre altre persone, successivamente, hanno scelto di adottarli. Perché?

Ho letto il libro di Giacomo Mazzariol: “Mio fratello rincorre i dinosauri”. Ho conosciuto lui e la sua splendida famiglia. La loro storia mi ha illuminato e mi è venuta voglia di raccontarla a modo mio. Così ho deciso di cominciare un nuovo cammino che mi aiuti a rieducare il mio sguardo disabile, affinchè riesca finalmente a vedere tutta la bellezza e l’amore che ogni essere vivente è in grado di ricevere e di dare. Senza pregiudizi e senza aspettative.

Vedere e scegliere di amare.