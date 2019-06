“Il mio mondo inquadrato”, a Monopoli il progetto fotografico di Cinzia Rossi

Cinzia Rossi, pugliese, presenta mercoledì 26 giugno a Monopoli nella suggestiva Sala delle Armi del Castello Carlo V, il suo progetto fotografico “Il mio mondo inquadrato” creato a seguito della sua lunga esperienza lavorativa come assistente di volo nella compagnia di bandiera italiana.

L’artista presenta una selezione di circa 60 scatti di momenti di vita quotidiana nel mondo che ha colto sempre inaspettatamente e che sono rappresentati in immagini tutte quadrate.

L'artista ha dichiarato: “Ho avuto la fortuna di poter osservare e vivere il mondo provando sempre forti emozioni che ho cercato di fermare con scatti fotografici. Ciò che mi ha sempre affascinato in questa mia esperienza di vita sono state le persone, i dettagli di una vita vera in luoghi diversi. Trovo che ci sia una bellezza nelle differenze ed un punto in comune che è quello che ci rende tutti umani. Ho provato a mettere insieme il mondo con l’intento di poter condividere un viaggio In mezzo a queste immagini di vita e forse riflettere sul fatto che, sì, siamo diversi nei contesti geografici , nei colori e nelle condizioni sociali. Ma siamo uguali nell'animo."

L'evento è Patrocinato dalla Città di Monopoli con la collaborazione dell'Associazione Co.Med.A.

Ingresso Libero ore 10-12/18,30-22