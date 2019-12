Alla Casa di Pulcinella 'Il miracolo di San Nicola, La leggenda di un Santo guaritore'

Granteatrino presenta 'Il miracolo di San Nicola - La leggenda di un Santo guaritore' opera per burattini di e con Paolo Comentale, Anna Chiara Castellano Visaggi, Marianna Dimuro e Giacomo Dimase

disegni originali di Emanuele Luzzati

burattini, pupazzi e sculture di Natale Panaro

I disegni di Emanuele Luzzati illustrano una delle più celebri leggende fiorite in ambiente medioevale su San Nicola, patrono della città di Bari, noto in tutto il mondo.

Tre bambini alla ricerca di aiuto incontrano un perfido oste che, fingendo di accoglierli, in realtà li fa a fettine. San Nicola interviene con astuzia e riporta i piccoli alla vita. In più il Santo dona loro l’allegria: i bambini, appena miracolati, cantano e ballano. Così nasce la leggenda di un Santo che dona ai piccoli la gioia di vivere. E’ vero anche per il piccolo Deodato che, rapito dai Turchi nottetempo, è costretto a servire a tavola il perfido sultano.

Sul più bello il Santo salva il piccolo afferrandolo per i capelli e restituendolo ai genitori. In scena i bellissimi pupazzi opera dello scultore Natale Panaro su disegni di Emanuele Luzzati. Al suono di una musica coinvolgente, verranno rappresentate le più celebri leggende che alternano momenti di comicità a spunti di riflessione.

Lo spettacolo pone al pubblico di ogni età una serie di domande:

Che cos’è la santità per i bambini?

Il Santo è una persona eccezionale?

Perché in un mondo che dice di amare tanto i bambini, solo un miracolo può proteggerli veramente?

