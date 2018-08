A Miragica la Notte bianca dei piccoli ninja con i fantastici Power Rangers

Ad accogliere gli ospiti, nel piazzale di ingresso, a Miragica, sabato 11 agosto, ci saranno i fantastici Power Rangers che insegneranno a grandi e piccini come si diventa super guerrieri. Saranno proprio loro ad aprire, alle 18, la Notte Bianca dei piccoli ninja. Una esperienza unica che, consentirà, a quanti lo vorranno, di farsi truccare per aver il look perfetto e di partecipare ad una serie entusiasmanti lezioni di avvicinamento alla disciplina del Kung fu (con il maestro Antonio Pignataro della Scuola Wei Hai di Trani), della Capoeira (con il maestro Paolo Touro Fasciano della Scuola Lembrança Negra di Bari), del Tai Chi (con il maestro Claudio Bandera) e del Kendo (con il maestro Nicola Stringano del gruppo Seishinkan di Bari).

Non solo. Tutti gli aspiranti piccoli Ninja avranno la possibilità di partecipare anche a lezioni di Yoga per i Bambini (divisi per fasce d'età: dai 0 a i 3 anni, dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni) con le insegnanti Rosa Sgaranella e Marianna De Bari dell'Ass. Yoga per Tutti di Andria e con Paola Calicchio.

Assolutramente da non perdere il mini corso di ideogrammi giapponesi a cura della Scuola Momiji di Bari.

E poi, tutti i maestri si esibiranno nel Gran Teatro nelle proprie discipline, accompagnati dal suono del Taiko, un tipico tamburo giapponese usato sin dall’amtichità negli eventi militari enelle feste conunitarie per evocare e rendere omaggio alle divinità. A seguire, gii ospiti potranno assistere ad un bellissimo spettacolo di Taiko, della durata di venti minuti, messo in scena con otto elementi

Ma non è tutto perchè, nell’arena stunt, a grande richiesta, è toirnato lo show del Folco team; nella Battaglia dei giganti lo spumeggiante schiuma party; nei pressi della Corte dei sapori il dj set, per tirare tardi e nel teatro il coloratissimo Artes Brasil con danzatori statuari, ballerine sensuali e le movenze della Capoeira. Un programma ricco per fare l’alba insieme.

Miragica è aperto tutti i giorni. Sabato 11 agosto sarà aperto dalle 10 alle 2 di notte.

Info e aggiornamenti su programmazione e tariffe su www.miragica.com

Info e tariffe.

Biglietto promo adulti: 16 euro

Biglietto promo ridotto fino a 14 anni: 12 euro

Ingresso notte bianca dalle 18: on line 9 euro – in cassa 10 euro

Pacchetto famiglia (da 3 a 5 persone) biglietti ingresso + menù a partire da 45 euro on line, da 51 euro in cassa con presentazione del coupon scaricabile, entro il giorno precedente, dal sito www.miragica.com

I bambini al di sotto del metro entrano gratis