Mirko e il Cane incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Dopo aver partecipato alla 68° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Stiamo tutti bene”, MIRKO E IL CANE presenta dal vivo il suo album SECONDO ME.La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero