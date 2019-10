La dj Miss Hellen a Bari con una doppia performance

Giovedì 24 ottobre nello store Banana Moon di Bari, dalle 17 e alla Mojiteria Enaudi, dalle 23 si terranno le esibizioni di Eleonora Rossi, in arte dj Hellen, volto noto dello spettacolo italiano, che sta girando l’Italia con i suoi speciali djset dal sapore prettamente urban.

Nata a Parma, si sta facendo conoscere in tutta la Nazione grazie al suo impegno e alle variegate attività, che spaziano dalla musica alla danza. Proprio in questi ambiti ha spesso affiancato Gue Pequeno, Club Dogo e Duke Montana, nei videoclip e in esibizioni dal vivo. Ha avviato il suo percorso nello spettacolo a diciotto anni, partecipando a vari concorsi bellezza, tra cui Miss Italia. La passione per la musica, sviluppata fin da giovanissima, l’ha portata nel 2017 a spingersi nel mondo del djing. Dai suoi esordi ad oggi si è distinta per le sue capacità dietro la consolle, esibendosi anche in importanti clubs come Magazzini Generali a Milano e Big Club a Torino. I suoi live, che spaziano dall’hip-hop al reggaton, sono caratterizzati da parentesi trap, vibes e dembow, molto apprezzate dal pubblico dei suoi danceflor.

Il primo appuntamento con la sua musica sarà a Banana Moon, in occasione della presentazione della collezione autunno-inverno, con delle capsule collection, dell’azienda Miss Sixty, noto marchio italiano di abbigliamento, dal 1991 a oggi. In questa occasione, in cui saranno regalati vari gadget dell’azienda, ad accompagnare la sua musica ci saranno le esibizioni di ballo, ovviamente hip-hop, a cura della scuola Danza Ensemble, diretta dalla ballerina e coreografa Grazia Midori. Un pomeriggio rosa quello proposto nello store di Bari, grazie anche alla partecipazione di Federica Carparelli, giovane dj barese, che con la sua selezione techno darà il via all’evento.

Dalle 23 la bella Eleonora si sposterà alla Mojiteria Enaudi. Qui l’appuntamento sarà aperto dal dj Big Fab, uno tra i personaggi baresi più rappresentativi della musica hip-hop locale, lavorando nel settore da circa vent’anni e avendo dato vita a numerosi format, tra i quali “Bari Hip-Hop Metro”. La sua accurata selezione di black music riscalderà i presenti in attesa di Miss Hellen.

Banana Moon – Corso Cavour, 45 – Bari

Mojiteria Enaudi – Viale Enauidi, 53 – Bari

Infoline: 0805232671