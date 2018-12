Missione Sorriso - Il 21 dicembre presso il Policlinico di Bari i volontari Agebeo, artisti e cosplayers regalano momenti magici ai bambini ospiti della struttura.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L'idea dell'evento nasce dall'impegno di Isabella Spada (Associazione Agebeo/ Bari ) e il volontario Michele Colonna (Avvocato di Altamura) desiderosi come gli altri volontari di aiutare i bambini malati e le loro famiglie ad affrontare le lunghe e difficili giornate in reparto.

Il tutto nasceva 4 anni fa quando Michele Colonna, in passato cosplayer anche lui, conosceva e proponeva adIsabella Spada ,vice presidente dell' associazione di volontariato Agebeo che opera presso il policlinico di Bari, di far conoscere ai bambini ricoverati presso il policlinico i supereroi che diversamente avrebbero visto solo al cinema e in tv.

(i cosplayers sono persone appassionate di cinema e fumetti che riproducono il costume di un personaggio di fantasia e indossandolo lo interpretano) non era assurdo vedere passeggiare spiderman, batman, supergirl e wonder woman per i corridoi dell'ospedale.

<< vedervi arrivare mi ha riempito il cuore non so più cosa inventarmi per tenere mio figlio buono e fargli accettare di dover stare in ospedale cosi tanti giorni >> una mamma .

Frasi come questa hanno incoraggiato Isabella Spada e Michele Colonna ad intensificare questo tipo di eventi dapprima invitando in reparto cosplayers stupendi e sempre diversi e successivamente ampliando l'invito ad animatori ed artisti.

Quest'anno la “Missione Sorriso” si arricchisce della straordinaria partecipazione della cantante Gaia Gentile e del suo pianista Nicola Pannarale, già molto noti nel panorama musicale italiano e che da poco hanno finito di esibirsi anche presso il teatro Petruzzelli di Bari.

I due accompagneranno lo spettacolo dei due prestigiatori pugliesi Domenico Di Carlo e Filippo Vespa che cercheranno di rapire l'attenzione dei piccoli impreziosendo l'interpretazione dei fantastici cosplayersAlessio Candini,il Jack Sparrow italiano,Giuseppe Cosenza, ispettore Gadget, Luca Nicoletti Iron man -patriot,Francesco Calò con il suo Spiderman, e Chiara Faranda la miss Pugliese con la passione per l'animazione e il volontariato.

L'evento avrà inizio venerdi 21 dicembre alle ore 16 presso il reparto oncologia del policlinico di Bari-

Per informazioni Michele Colonna tel 3281755785, fb Michele Colonna , e-mail studiolegalecolonna@hotmail.it; Isabella Spada tel 3286685783.

