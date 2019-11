MiXED lgbti accoglie l’appello di don Angelo Cassano: una raccolta di beni alimentari e di prima necessità

Solo poche settimane fa, don Angelo Cassano, sacerdote della parrocchia di San Sabino nel quartiere Madonnella, aveva diramato a mezzo stampa un appello per aiutare oltre 50 famiglie di Bari in difficoltà economica. «Siamo felici di accogliere questa richiesta - rispondono gli attivisti - E invitiamo chiunque lo desideri ad unirsi, a venire a conoscerci e a rendere più ricco uno spazio al sicuro dai pregiudizi, come quello che ogni giorno ci sforziamo di costruire e di estendere oltre i muri della nostra sede, nei luoghi della quotidianità di tutte e tutti».

Contestualmente avrà luogo la presentazione delle attività associative in programma per l’anno 2019/2020. MiXED lgbti (Movimento Indipendente per Eguali Diritti) si occupa di contrasto alle discriminazioni nei confronti di gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali ma - come suggerisce l’acronimo - fa dell’intersezionalità delle lotte il suo principio di azione.