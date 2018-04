"Alla moda del varietà" in scena al Teatro Vignola di Polignano a Mare

Come dimenticare la verve di Petrolini, lo swing fresco del Trio Lescano, i tic di Wal- ter Chiari o le macchiette di Nino Taranto? Tre attori conducono un viaggio nel secolo scorso, nell’universo luccicante e spensiera- to del Varietà, dagli esordi che strizzava- no l’occhio alla moda del Cafè Chantant fino alle popolari trasmissioni televisive. Tra una mossa della Sciantosa e una rima del Gagà, questo “carosello” del Varietà è anche un tributo all’Amore, lungo una gamma che va dalla delicatezza di vec- chie canzoni suonate e cantate dal vivo all’irriverenza di sketch esilaranti.Gli attori diventano di volta in volta abi- li trasformisti, versatili musicisti, duettisti, ballerini e finedicitori in un “amarcord” eccentrico fatto di poesia e risate d’altri tempi.

Alla moda del varietà

scritto e interpretato Antonella Carone, Loris Leoci, Tony Marzolla

supervisione artistica MARINELLA ANACLERIO

“Lei è un cretino, s’informi!”Antonio de Curtis in arte Totò

