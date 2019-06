'Modugno si colora d'estate', manifestazioni artistiche, teatrali, musicali, racchiuse in un cartellone unico di eventi

Modugno si colora d'estate, dal 28 giugno al 15 settembre, con ben 19 manifestazioni artistiche, teatrali, musicali, racchiuse in un cartellone unico di eventi, organizzate per iniziativa dell'amministrazione Magrone. Spiccano (il 26 luglio) le Storie da Musical, con protagonisti Heron Borelli, Ilaria De Angelis, Francesco Antiniani (del celebre spettacolo Notre Dame de Paris); il Festival del Cabaret e la comicità (il 31 agosto) di Marco e Chicco (Zelig) Toni Bongi (Quelli che il calcio e Colorado) e Tommy Terrafino (Made in Sud); il Festival del cinema all'aperto (il 5 settembre) con proiezioni sotto le stelle e ospiti d'eccezione gli attori Dante Marmone e Alessandra Sarno; il Festival dei Talenti (il 12 settembre) talent show con ospite Beatrice Zoco (Sanremo Young) e giuria affidata all'esperienza di Anna Bischi Graziani.

Da Piazza Garibaldi a Piazza Sedile, inoltre, passando per Piazza Pio XII, Piazza Romita Vescovo e Piazza Enrico De Nicola, per arrivare ai quartieri 'Piscina Preti' e 'Cecilia', si susseguiranno dj set, concerti (The Good Ole Boys, Sound Cool Choir, cover band U2 – Twilight, Sonoria, Sudjembè, Looking Back – anni 80, omaggio a Domenico Modugno – band Unisono, spettacolo bandistico), rappresentazioni teatrali (compagnia Piccola ribalta, Teatro Prisma, compagnia degli Amici), intrattenimento per bambini (con le associazioni Cucciolo, Teste di Legno – Ludobus, Passeggeri del Tempo – Gran circo dei burattini) oltre ad appuntamenti legati al volontariato ed alla baneficienza. Spazio anche al ricordo di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone in occasione della ricorrenza della strage di via D'Amelio (19 luglio 1992) dove l'amministrazione consegnerà una targa commemorativa a Marisa Garofalo, sorella di Lea, vittima della mafia.



Di seguito il programma dettagliato della manifestazioni di Modugno si colora d'estate:

28 giugno – Piazza Garibaldi – h.21-24 - Concerto Rock - Band “ The Good ole boys”;

30 giugno – Piazza E. De Nicola – h.18-22 - Intrattenimento per bambini Associazione Cucciolo e DJ Set in chiusura ;

2 luglio – Piazza Pio XII – h.18-22 Ass. Culturale Teste di Legno e Ass. Culturale I Passeggeri del Tempo – Ludobus e Gran Circo dei Burattini;

5 luglio - Piazza Sedile – h. 17-21 - Giornata della Beneficienza e Onlus – Intrattenimento per bambini Associazione Cucciolo e concerto finale h.21-24 della “Sound Cool Choir”;

7 luglio - Corso Umberto – h. 21-24 - Concerto “Tribute Band U 2” Gruppo musicale Twilight;

11 luglio - Piazza Romita Vescovo – h. 20.30-23 - Compagnia Piccola Ribalta - Rappresentazione teatrale – “Mi Separo”;

13 luglio - Piazza Pio XII – h. 21-24 - Concerto musica anni 80 – Band “Looking Back” ed appuntamento enogastronomico h. 18-24;

19 luglio - Quartiere Cecilia - Piazza Falcone e Borsellino – h. 18-24 -“Manifestazione in ricordo di Paolo Borsellino” – Rappresentazione teatrale della Compagnia Teatro Prisma “Denuncio Tutti – Lea Garofalo”

21 luglio – Piazza Garibaldi – h. 21-24 - Concerto Band Sonoria;

23 luglio - Piazza Romita Vescovo – h.20.30-23 - Rappresentazione teatrale “Tutti al Mare” – Compagnia degli Amici;

25 luglio - Piazza Sedile – h.18-24 - Giornata dell’intermediazione culturale – Concerto (percussioni) – Band Sudjembè;

26 luglio - Piazza Pio XII – h. 20.30-24 - Musical "Storie da musical" con gli artisti: Heron Borelli, Ilaria De Angelis, Francesco Antiniani (protagonisti musical Notredame de Paris)

30 luglio – Quartiere Cecilia – h.18-22 - Intrattenimento per bambini dell’Associazione Culturale Cucciolo;

31 luglio – Piazza Garibaldi – h.20.30-24 - “Amara terra Mia” – omaggio a Domenico Modugno Band UNISONO;

2 agosto – Piscina Preti – h.18-22 - Intrattenimento per bambini Associazione Cucciolo e DJ Set in chiusura;

31 agosto - Piazza Garibaldi – h.20.30-24 - Festival del Cabaret con Marco e Chicco di Zelig e Made in Sud, Toni Bongi (Quelli che il Calcio e Colorado) e Tommy Terrafino di Made in Sud

5 settembre – Piazza Romita Vescovo – h.20-24 - Cinema all’aperto, rappresentazione cinematografica (2 proiezioni cinematografiche "Una buona giornata" e "Amici come noi" con ospiti Dante Marmone e Alessandra Sarno);

12 settembre - Piazza Pio XII – h 20.30-24 - Festival dei talenti – Talent Show “Musica, Canto e Ballo” con spite Beatrice Zoco e giudice Anna Bischi;

15 settembre - Piazza Garibaldi – h.20.30-24 - Concerto bandistico