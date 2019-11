Molfetta da scoprire tra palazzi e chiese con il Touring Club, domenica 1 dicembre a partire dalle 9.30 del mattino, in una escursione aperta a soci e non soci organizzata dai due consoli Luciana Doronzo e Gianluigi Belsito. Primo appuntamento al Duomo, capolavoro dello stile romanico pugliese, eretto tra XII e XIII secolo, dedicato al culto del patrono S. Corrado di Baviera, esposto dall’ingegnere Michele Balacco che ne curò direttamente il restauro. Sempre in mattinata, i partecipanti sono ospiti del dottor Giuseppe Saverio Poli, padrone di casa di Palazzo Poli, con vista meravigliosa sul porto, una «casa-museo» che custodisce la memoria di importanti pagine della Storia. Pranzo in ristorante tipico, sempre sul porto, e visita pomeridiana Al Museo Diocesano, che accoglie diverse sezioni espositive, dalle statue della Settimana Santa molfettese alla galleria dei paramenti liturgici, dalla Pinacoteca con opere dal XVI al XVIII secolo di scuola napoletana a una sezione dedicata al pittore Corrado Giaquinto, oltre all'imponente Biblioteca del Seminario Vescovile che custodisce preziosi manoscritti.

Info e prenotazioni: 347.0095976 touringclub.bt@gmail.com