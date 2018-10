Molfettesi ricevono Award e partecipano alla parata al Columbus Day Nyc

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Per la prima volta in assoluto quest'anno la Regione Puglia, con a capo il governatore Emiliano, ha partecipato alla parata del Columbus Day sulla 5th Avenue a Manhattan lo scorso lunedì 8 ottobre. E con lui c'erano tre associazioni molfettesi. Durante la parata si è ballato al suono della pizzica e della taranta, con musicisti e ballerini veri trascinatori. Accanto al Presidente Emiliano, per la prima volta, come detto, hanno sfilato ben tre associazioni molfettesi, con tanto di banner, tutte iscritte all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia: la Società della Madonna dei Martiri di Hoboken, rappresentata da Antonio Albanese, la società dell'Hoboken Italian Festival, rappresentata da Paolo de Sario, l'associazione Oll Muvi (I love Molfetta), rappresentata dal presidente, Roberto Pansini. E' stato proprio Pansini, ormai ponte tra il nord America a Molfetta in virtù dei suoi innumerevoli progetti realizzati con Oll Muvi, a coinvolgere le altre due associazioni, come raccontato dallo stesso Antonio Albanese, emigrato negli States ormai 50 anni fa, in un video disponibile sul canale YouTube di #ILoveMolfetta. https://www.youtube.com/user/LoveMolfetta Nel corso della permanenza americana del governatore Emiliano sono stati diversi gli incontri istituzionali realizzati con la Regione Puglia. Anche gli imprenditori molfettesi hanno incontrato il governatore e il suo staff, presente anche Luca Scandale di Puglia Promozione #weareinpuglia. L'Associazione Oll Muvi ha preso parte anche a eventi riservati, valorizzando la Puglia. Nella giornata di giovedì 11 ottobre si è tenuta a Brooklyn, presso la sede del FIAO (Federation of Italian America Organization), la prima edizione del Patrimonio Italiano Awards, premio riservato agli italiani che diffondono il patrimonio Italiano nel modo. La cerimonia ha visto la consegna a diverse categorie tra sport, spettacolo, fotografia, e una menzione speciale è stata preparata per l'evento nel New Jersey l'Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri, un riconoscimento prestigioso che è stato ritirato da Antonio Albanese e Roberto Pansini di I Love Molfetta invitati all'evento. Attestati sono stati consegnati alle aziende / società che portano il nome della Puglia oltre i confini, valorizzandone l'identità, in occasione del Columbus Day 2018 hanno ricevuto l'award con scritto: "is a mark of excellence achieved by organizations which, in the philosophy of continuous improvement, have become drivers of innovation" . La selezione dei "nominati" è stata fatta dal consorzio "Puglia Top of Quality" che ha alle spalle diversi eventi organizzati negli Stati Uniti. La Puglia quest'anno con i suoi colori e sapori è stata la regione leader per diversi eventi. Al gran Galà di Washington, organizzato dal NIAF (the Nationale American Foundation) ha conquistato i tremila partecipanti. E alla fine tutti gli ospiti sono stati pizzicati dalla taranta pugliese. La Regione Puglia non si fermerà qui. Da subito proseguiranno altre relazioni con gli States e tra le comunità dei pugliesi presenti nel nord America, veri ambasciatori della Puglia, per la promozione e valorizzazione della terra d'origine. Dal canto suo, l' Associazione Oll Muvi, ha già in cantiere diversi progetti da realizzare con la preziosa collaborazione delle associazioni molfettesi nel New Jersey. Stay tuned...