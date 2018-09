La Pool C dei mondiali maschili di pallavolo al Palaflorio di Bari

Il PalaFlorio di Bari ritorna sede del mondiale dopo i grandi appuntamenti del 2014: per la Pool C giocheranno Australia, Camerun, Russia, Serbia, Stati uniti e Tunisia. Le altre partite del mondiale si giocheranno in Italia, a Roma, Firenze, Milano, Torino, Bologna e in Bulgaria a Sofia, Ruse e Varna.

La Pool C dei mondiali maschili di pallavolo è in programma dal 12 al 18 settembre al PalaFlorio di Bari.

Questo il calendario degli incontri al PalaFlorio

POOL C

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE:

14.00 Camerun vs Tunisia

17.00 Australia vs Russia

20.30 USA vs Serbia

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE:

17.00 Australia vs USA

20.30 Camerun vs Serbia

VENERDÌ 14 SETTEMBRE:

17.00 Australia vs Camerun

20.30 Russia vs Tunisia

SABATO 15 SETTEMBRE:

17.00 Serbia vs Tunisia

20.30 USA vs Russia

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

17.00 Camerun vs USA

20.30 Serbia vs Australia

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE:

17.00 Russia vs Camerun

20.30 Australia vs Tunisia

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE:

17.00 USA vs Tunisia

20.30 Serbia vs Russia

I biglietti sono in vendita sul circuito ticketone.

Info: http://italy- bulgaria2018.fivb.com/en -

Facebook https://it-it. facebook.com/barivolley2018/