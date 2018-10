Annalisa Monfreda presenta il suo libro "Come se tu non fossi femmina. Appunti per crescere una figlia"

Tornerà nella sua Casamassima per presentare il suo primo libro Come se tu non fossi femmina. Appunti per crescere una figlia, la direttrice della seguitissima rivista in Italia, Donna moderna, Annalisa Monfreda.

Tornerà nella città in cui ha mosso i primi passi nel giornalismo, giovanissima e appena diplomata, con il bimestrale ‘Il bando’, un organo di informazione locale da lei ideato e diretto. Annalisa Monfreda ha oggi 39 anni, ma a soli 37 ha vinto il Premio Michele Campione, un attestato alla carriera, che l’ha vista guidare altre riviste come Cosmopolitan, Geo e Top Girl. Oggi dirige anche Star bene e Tu style.

“Lezione numero uno, la più importante: non perdete mai la strada del desiderio. A me succede ancora adesso, che ho quasi quarant’anni”. Comincia così il libro di Annalisa Monfreda, autrice del libro che presenta a Casamassima, edito da Mondadori, giovedì 25 ottobre prossimo nell’auditorium dell’Addolorata. L’evento avrà inizio alle 19 e l’ingresso è libero. Previsti momenti musicali a cura di Angela Lilli, Giovanna Verna e Giulia Ingravallo; il reading a cura di Sara Mosca e la conversazione con la giornalista Marilena Rodi.