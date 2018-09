Mongolfiera Andria: dal 20 settembre, anche spazio alla cultura con seminar libri e la postazione dedicata agli utenti ipovedenti e non vedenti.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Rendere il centro commerciale sempre più confortevole e piacevole da vivere. È l’obiettivo dei nuovi servizi che dal 20 settembre saranno attivati nel centro commerciale Mongolfiera di Andria. La prima novità è l’area relax realizzata e dedicata a chi dopo la spesa all’ipermercato o un intenso pomeriggio di shopping nei negozi del Centro, sente il bisogno di riposarsi un attimo, o godersi una buona lettura, in un ambiente tranquillo e confortevole. L’area relax, è dotata di poltrone, una zona dove poter ricaricare i telefoni cellulari, cavalletto da pittore, e del servizio “Seminar Libri”, il progetto promosso da Coop Alleanza 3.0 che dà la possibilità proprio a tutti di usufruire e condividere cultura. Sarà, infatti possibile senza alcuna registrazione, in un’apposita isola-biblioteca, consultare e scegliere un libro da prendere in prestito, leggere e restituire o, viceversa di donare e mettere in circolo libri già letti ed amati, con lo scopo di allungarne la loro vita e trovare nuovi lettori. La seconda novità è il “Libro parlato” il progetto di audio lettura dedicato agli ospiti ipo e non vedenti, con una postazione dedicata agli utenti ipovedenti e non vedenti che offrirà la possibilità di ascoltare saggi, romanzi e racconti, letti da voci narranti professioniste. Un software con guida vocale, consentirà all’utente mediante schermo touch del dispositivo, di selezionare i testi da ascoltare attraverso una voce guida da ascoltare in cuffia. L’utente dovrà semplicemente ascoltare, selezionare il testo preferito e…godersi l’ascolto. Un pannello, in rilievo attraverso il linguaggio braille, posizionato accanto al supporto, offrirà tutte le istruzioni utili all’accesso per l’ascolto dell’audio libro. La libreria contiene 10 titoli, selezionati fra quelli disponibili in formato DAYSY, standard mondiale per le persone non vedenti o dislessiche. La nuova Area relax, con tutti i suoi servizi ed uno spazio ampio e raffinato, consentirà anche a chi non possa permetterselo di fruire liberamente della cultura e di trascorrere piacevolmente il proprio tempo libero o prendersi una pausa dal solito tran tran. Un’area a disposizione gratuitamente, per tutto l’orario di apertura del centro commerciale. L’inaugurazione, in programma giovedì 20 settembre alle 18:00, vedrà gli interventi di Angelo Raffaele Rotunno, Presidente Consiglio di zona soci Coop Alleanza 3.0 Andria Barletta Trani, Felice Ragno, Direttore Centro Commerciale Mongolfiera Andria, Francesco Giangualano, Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Bat, Francesca Magliano, Assessore alla Cultura e Turismo Comune di Andria. A seguire, dalle 18:30, il laboratorio "La biblioteca dei libri parlanti", a cura dell'associazione culturale Laportablv, con il supporto del Circolo dei lettori e della società "Dante Alighieri" di Andria. Sarà infatti allestita una vera e propria biblioteca parlante, un’imperdibile occasione per entrare in contatto con persone con cui difficilmente si avrebbe occasione di confrontarsi. Ogni persona non sarà percepita come rappresentante di una categoria sulla base di una generalizzazione, ma riconosciuta nella sua unicità, con la propria esperienza e storia. "La biblioteca dei libri parlanti" funziona proprio come quella vera, con lettori, bibliotecari e un catalogo di titoli, solo che i libri sono persone in carne ed ossa che si mettono a disposizione dei lettori per raccontare la propria vita in 30 minuti, proprio come farebbe un libro, capaci di aprirci la mente, abbattere pregiudizi e poter scoprire che dietro agli stereotipi, così come all’interno delle pagine di un libro, si nascondono persone e storie. E tu "Che libro sei?" Inviaci la tua candidatura per entrare a far parte del catalogo al seguente indirizzo mail: libriparlanti@museocreattivo.it. Una nuova bella idea proprio per tutti coloro che vogliono fare shopping senza fretta e in pieno relax.