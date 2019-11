"Monopoli christmas home", un villaggio incantato a cielo aperto

Manifestazione natalizia “Monopoli Christmas Home”, dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, trasformerà la città di Monopoli in un villaggio incantato a cielo aperto, dove bambini e adulti potranno vivere la magia senza tempo di una delle feste più attese dell’anno.



Ed è proprio dalla casa di Babbo Natale, la più grande di Puglia, che prende il nome l’evento. Una mega struttura tutta Made in Italy, costruita su misura per l’occasione e allestita in grande stile con ad-dobbi ed elementi di decoro realizzati artigianalmente, rappresenta il fulcro della kermesse monopolitana, insieme ad un ricco cartellone di eventi esclusivi, con tante attrazioni per sognare ad occhi aperti e scoprire la casa in cui vive Babbo Natale, ad accesso interamente gratuito, dove consegnare personal-mente la propria letterina. A fare da sfondo al “regno” di Babbo Natale è un imponente albero conico, in una cornice davvero suggestiva di luci, musica e colori, grazie alle attrazioni luminose in grado di creare un contenitore di grande impatto visivo per i concerti e le diverse parate di artisti di strada di fama internazionale previsti nel programma.