”Informare per prevenire, guida ad un divertimento sicuro”, approfondimento e prevenzione a Monopoli

Il prossimo mercoledì 26 giugno, nel cortile del castello di Monopoli, in provincia di Bari, si terrà l’evento intitolato “Informare per prevenire: guida ad un divertimento sicuro”, organizzato dall’associazione Dico No alla Droga, nella sezione pugliese, in collaborazione con il comune di Monopoli .



Un momento volto ad approfondire la tematica dell’informazione come strumento per contrastare l’uso delle droghe e dell’alcool. Certi che l’unico strumento per prevenire l’uso e l’abuso delle droghe possa essere l’informazione, i volontari dell’associazione contro le droghe da tempo si battono per diffondere una estesa cultura di conoscenza.



Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Monopoli, il dottor Angelo Annese, la serata sarà introdotta dalla presidente dell’associazione Dico No alla Droga Puglia, l’avvocatessa Barbara Fortunato, impegnata da tempo nell’organizzazione di occasioni di incontro con il pubblico come questa.



Durante la serata interverranno inoltre il dottor Giuseppe Poggi, commissario della sezione Antidroga di Bari, la dottoressa Doda Renzetti, segretaria dell’AIA, l’Associazione Italiana Alcologica e Pierpaolo Ramondetta, vice presidente dell’associazione Dico No alla Droga Puglia. Il dibattito verrà concluso dall’architetto Ilaria Morga, assessore ai servizi sociali della città di Monopoli.



Alla tavola rotonda seguirà la distribuzione degli opuscoli della campagna “La verità sulla droga” e da una simulazione di guida in stato di ebbrezza e sotto gli effetti di stupefacenti curata dalla scuola guida “Ready2Go” di Acquaviva delle Fonti.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.