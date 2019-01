“Da me a Riccardo III”, lo spettacolo della rassegna “Un’altra stagione teatrale” al Teatro AncheCinema

Fine settimana tra teatro e musica al teatro polifunzionale Anchecinema di Bari. S’inizia, venerdì 18 alle 21, con “Da me a Riccardo III” (tratto dal Riccardo III di William Shakespeare) di e con Francesco Montanari, spettacolo che inaugura la rassegna “Un’altra stagione teatrale”. Con l’adattamento e la regia di Fausto Costantini, in scena con Montanari gli attori Barbara Bovoli e Fabrizio Bordignon. In cartellone anche gli spettacoli “Ulisse sono io” con Sebastiano Somma(data da definire), “Il piacere” con Debora Caprioglio e Fausto Costantini (22 marzo) e “Le notti bianche” con Giorgio Marchesi e Camilla Diana (30 marzo).

“Un’altra stagione teatrale” è una nuova rassegna teatrale che ha l’intento di portare in scena la letteratura e la lettura attraverso il coinvolgimento di noti artisti, in un format agile, coinvolgente e capace di attrarre nuove fasce di pubblico, anche quello dei più giovani. L’iniziativa parte dai grandi testi della letteratura, realizzando messe in scena insolite, capaci di attrarre sia il pubblico del teatro, che della letteratura, sia gli amanti di vari generi musicali. Ogni sera in scena un grande attore è il protagonista di un’insolita lettura, chiamato ad interpretare un testo, per un format unico, assolutamente irriproducibile.

Dopo aver annullato il concerto l’8 dicembre scorso per rispetto alle vittime della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), sabato 19 alle 21 Anchecinema ripropone il concerto di Serena Brancale. La cantautrice barese presenta in anteprima il suo nuovo album “Vita d’artista” (produzione Italo-Svizzera). Ad arricchire la performance dell’artista barese ci sarà il rap d’autore del torinese Willie Peyote, uno degli artisti più interessanti e innovativi della scena hip-hop italiana.

Biglietti disponibili al botteghino del teatro Anchecinema di Bari (Corso Italia 112, info e prenotazioni: SMS – WhatsApp, 333.907.24.19). È possibile, inoltre, utilizzare il parcheggio convenzionato in corso Italia 45, info: 329.611.22.91.