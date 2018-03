Moodymann al Trappeto per la one night di Pasqua

Domenica 1 aprile, al Trappeto di Monopoli (Ba) sarà proposta una speciale one night pasquale nella quale si esibirà Kenny Dixon Jr., meglio noto come Moodymann, nome tra i più importanti della scena clubbing mondiale, producer tra i migliori nella storia della musica elettronica.

Sulla cresta dell’onda da più di vent’anni, tra House, Techno, Minimal, Jazz, Soul, Funk, Drum ‘n’ Bass e molto, molto, moltissimo altro, Moodymann è nato a Los Angeles ed è da sempre un personaggio schivo, che si tiene lontano da celebrazioni mediatiche. Il suo percorso artistico ha avuto inizio nel 1997 con la pubblicazione del “Silentintroduction” e oggi è considerato padre del suono di Detroit. Il successo dei primi anni è stato consacrato grazie alle produzioni realizzate con la KDJ, sua personale etichetta discografica. Nei suoi lavori utilizza spesso campioni di artisti quali gli Chic, Prince, Curtis Mayfield, Quincy Jones e Marvin Gaye, il gotha della black music americana. Importante per la sua affermazione è stato il suo ultimo e omonimo album, un lavoro di ventisette tracce, pubblicato nel 2014, inserito al settimo posto dalla rivista Rolling Stong nella classifica "20 Best EDM, Electronic and Dance Albums of 2014”.

Durante i suoi set questo artista, dalla chioma ribelle e dall’anima soul, che di tanto in tanto ha la tendenza di fermare i dischi e parlare con la folla, proporrà brani dalla sua discografia, che non rientrano all’interno di un genere, ma miscela house, gospel, jazz, techno e disco, sono caratterizzate da un sound unico.

In questo importante evento, organizzato dallo staff tarantino “Sound Department” e dal progetto barese “Soul Club”, tra i più attivi negli eventi house, che sono soliti portare in Puglia importanti nomi della musica elettronica mondiale, a dividere la consolle con Moodymann ci saranno Andrea Fiorito e Martino Recchia. Il primo è un dj barese che nel 2006 si è trasferito nella capitale europea della musica, Berlino, per addentrarsi nella club culture e formarsi al meglio come artista. Questa sua scelta, che gli ha cambiato la vita, ha segnato profondamente il suo percorso lavorativo. Infatti, in seguito al trasferimento sono seguite la possibilità di esibirsi in quasi tutti i principali club di Berlino prima e di Ibiza poi, di fare importanti amicizie in ambito musicale e la produzione di alcuni brani, tra cui il primo, nel 2008 sulla prestigiosa etichetta Cynosure di Mike Shannon. Martino Recchia è un giovane dj della label The Flame, storico brand dei grandi eventi nel settore della musica elettronica pugliese.

Masseria Trappeto – SC.da Cristo delle Zolle, 207 – Monopoli

Infoline: 3497563301

Apertura: 23:00