Due concerti e un omaggio a Ennio Morricone per la VI edizione di ‘Ad Libitum’ a Polignano

Partono gli appuntamenti di Ad Libitum – La grande musica nelle chiese di Polignano, il festival organizzato da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini, che fino a maggio farà rivivere – tra concerti, spettacoli e incontri di approfondimento – 5 chiese gioiello del comune barese.

La rassegna si apre il 7 marzo con Next Tango: alle 20.30 nella Chiesa dei SS. Medici, Fabio Furia (bandoneon) e Marco Schirru (pianoforte), guideranno il pubblico in un percorso emozionante, che spazia dal Tango tradizionale all’Ave Maria di Piazzolla, fino alle influenze jazz e alle composizioni originali di Fabio Furia. Appuntamento che ritrova la preziosa collaborazione con l’A.G.Ì.MUS di Mola di Bari: come per gli altri eventi di marzo realizzati insieme, il giorno successivo gli artisti saranno a Mola di Bari per esibirsi nell’ambito della rassegna ‘Stagioni_2020’.

Marzo segna anche l’avvio degli omaggi di Ad Libitum ai grandi autori: a Ennio Morricone, forse il più celebrato compositore italiano del nostro secolo, viene dedicato uno speciale appuntamento. Il 20 marzo sarà il Cinema Teatro Vignola a ospitare Morricone Suite alle 20.30: il flauto d’oro di Giuseppe Nova e il pianoforte di Luigi Giachino faranno rivivere le grandi colonne sonore realizzate dal maestro per i film che hanno fatto la storia del cinema. Il concerto, organizzato in collaborazione con A.G.Ì.MUS, sarà accompagnato dalle scene delle pellicole musicate da Morricone, nel montaggio a cura dell’Alba Film Festival. A introdurre l’incontro, la proiezione del cortometraggio musicale Away – Immagini dal mio paese di Maurizio Pellegrini e Michele Roppo, con le musiche originali di Paolo Messa.

È un omaggio anche l’ultimo concerto del mese, che non a caso si tiene il 25 marzo, ovvero nel ‘Dantedì’, la giornata recentemente istituita dal Governo per celebrare Dante Alighieri. In un gioco di continui rimandi, è la Chiesa del purgatorio ad accogliere i versi danteschi del Purgatorio alle 20.30 con La dolcezza ancora dentro mi suona. Parole immortali, interpretate dalla voce di Maurizio Pellegrini e dalle note dello storico organo ‘Petrus De Simone’ suonato da Margherita Sciddurlo. Un repertorio che spazia tra le musiche di Porpora, Scarlatti, Insanguine, Jommelli e Logroscino.

Gli eventi prevedono un ingresso con contributo all’attività concertistica di 5 euro, mentre ‘Morricone Suite’ prevede un ticket 10 euro e La dolcezza ancora dentro mi suona è a ingresso gratuito. È possibile sottoscrivere un abbonamento al costo di 25 euro per poter accedere liberamente a tutti e 12 gli eventi della kermesse (eccetto la Soirée Rossiniènne, per cui è obbligatoria la prenotazione al numero 342 7051388). L’abbonamento si può acquistare nella sede di Epos Teatro, in via Parco del Lauro 25, e al Centro culturale ‘U Castarill, all’ingresso del centro storico di Polignano.

Per maggiori informazioni sugli eventi in programma si può inviare una mail all’indirizzo Info@eposteatro.com o chiamare il numero +39 392 9642809. Il programma aggiornato dell’evento sul sito www.eposteatro.com.