'They live', la mostra personale fotografica di Fabrizio Guida

Alla Tattoo and Contemporary Art Gallery, Moby d’Ink, di Monica Fabiano, venerdì 9 novembre 2018 alle ore 19.00, il fotografo barese Fabrizio Guida inaugurerà l’evento di beneficenza “THEY LIVE”: una mostra personale fotografica, arricchita da proiezioni video, della sua esperienza di volontariato nel villaggio di Ambang Mangyan nella giungla delle Filippine.

La serata ha l’obiettivo di raccogliere fondi, tramite offerte libere e vendita delle opere, che verranno interamente devoluti all’associazione umanitaria SAMARITANS FEET PHILIPPINES.

“Dopo questo viaggio, dopo aver visto questa realtà così da vicino, dopo aver conosciuto e sorriso con queste persone e con tutti i bambini della scuola di Ambang Mangyan, nel preciso momento in cui sono andato via ho capito che non poteva finire lì, che dovevo e potevo fare per loro qualcos’altro. Volevo provare a dare a qualcuno di loro una possibilità di vita migliore.”

Così spiega Fabrizio Guida il perchè ha voluto fortemente organizzare “THEY LIVE”.