È in programma Domenica 13 Gennaio alle ore 18.30, nel Museo Civico del Fischietto in Terracotta «Domenico Divella», a Palazzo San Domenico (Via Leopoldo Tarantini, 28), la Cerimonia di Inaugurazione della Mostra del 31° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta «Città di Rutigliano», con animazione del gruppo U’Sciaraball.

Il concorso si svolge in concomitanza con la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate e la celeberrima Fiera dei Fischietti di Terracotta.

Il tema dell’edizione 2019 del concorso nazionale è «Fischietti: Donne ieri e oggi».

In gara opere realizzate da 31 artisti provenienti dalle seguenti regioni:

Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, e Veneto.

Il Concorso mette in palio i seguenti premi:

1° classificato: € 1.300,00

2° classificato: € 600,00

3° classificato: € 400,00

Previsti anche premi speciali:

«Fischietto Giovane» - «Premio Satira» - «Fischietto Popolare».

