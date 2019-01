'My Mind Spry', a Locorotondo la Mostra personale di Massimo Russ Angelini

Fervono i preparativi per la prossima mostra ospitata all’interno dello spazio espositivo U Jùse. Si tratta della tanto attesa personale di Massimo Russ Angelini, dal titolo MY MIND SPRAY.

Vi attende un viaggio nel mondo dei graffiti e della cultura urbana, attraverso il linguaggio pittorico e stilistico maturato nel corso degli ultimi dieci anni da Massimo Russ Angelini.

Si tratta di tele realizzate con bombolette spray, tempere acriliche, acquerelli e disegni in chiaroscuro realizzati a matita e penne bic su cartoncino.

Alcuni lavori rendono omaggio ai grandi protagonisti della Black Music (Funk Jazz soul e Hip Hop) con dei ritratti realisti ma anche reinterpretati in chiave fumettistica e caricaturale.

Massimo Angelini è nato a Cisternino (BR) il 22/08/1983, appassionato fin da piccolo di pittura e disegno; diplomato all'istituto d'arte "Luigi Russo" di Monopoli e successivamente laureato presso l'Accademia di Belle arti di Lecce in decorazione.

Le tecniche preferite sono il chiaroscuro, in bianco e nero con matita e penna bic, acquerelli, tempere acriliche e bombolette spray. Influenzato dalla passione per la cultura Hip Hop in tutte le sue forme, si avvicina intorno al 2005 al mondo dei graffiti e della Street Art, iniziando a partecipare a varie "Jam" ed eventi di "Writing" locali; in seguito in tutta Italia e all'estero; inizia ad eseguire lavori di pittura e decorazione su commissione, su tele e superfici murali interne ed esterne anche di grandi dimensioni, presso locali commerciali, istituti scolastici, abitazioni private e per interventi di riqualificazione urbana.

lo stile predominante é il ritratto realistico, sia in bianco e nero che a colori, inventando anche personaggi in stile fumettistico e surreale influenzati dalla cultura urbana (Puppets).



L’operazione è stata resa possibile grazie al generoso sostegno del Comune di Locorotondo – Assessorato alla Cultura.

MY MIND SPRAY

Personale di Massimo Russ Angelini

Dall'11 al 26 Gennaio 2019

U Jùse - Via Nardelli n. 19

Locorotondo (BA)



Opening:

11/01/2019 Ore 21:00



Orari apertura:

Lun/Gio: 17:00-20:00

Ven/Dom: 18:00-21:00