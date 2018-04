Piccola mostra fotografica di quartiere "Carrassistateofmind", organizzata dall'associazione Fillide presso le Officine Culturali Carrassi

La piccola mostra fotografica di quartiere #carrassistateofmind sarà inaugurata il 22 aprile 2018 presso la sede operativa dell’Associazione Culturale Fillide, a partire dalle ore 18.30.

Quanto ti ri-conosci nel tuo quartiere? È la sfida che Associazione Culturale Fillide e la community Carrassi State of Mind hanno lanciato invitando tutti i cittadini a partecipare al photo contest #carrassistateofmind.

Dal 15 marzo al 12 aprile i cittadini hanno percorso il quartiere Carrassi con la loro macchina fotografica, soffermandosi ad osservare spazi e abitudini di un quartiere storico della città, per raccontare i luoghi e il tempo della quotidianità.

Il risultato sono gli scatti raccolti, carichi di significato, evocativi di ricordi d’infanzia e di denuncia, che saranno presentati nella piccola mostra fotografica di quartiere #cararssistateofmind il 22 aprile 2018, al termine della votazione pubblica. Non mancheranno nella rappresentazione di questo viaggio fotografico, attraverso gli spazi della mente, riflessioni sulle problematiche della città.

I luoghi più fotografati sono la chiesa Russa, la Caserma Rossani, via Montegrappa, Corso Benedetto Croce, Il Parco due Giugno. Il messaggio inviato attraverso gli scatti rubati dai partecipanti diventa estremamente chiaro se affiancato alle riflessioni personali che accompagneranno il percorso espositivo.

L’inaugurazione della mostra prevista per domenica 22 aprile, avrà luogo presso la sede operativa dell’Associazione Culturale Fillide (via Sabotino 71), che si trasformerà per l’occasione in galleria ed esporrà tutte le fotografie in gara, con il proposito di attivare relazioni all’interno della comunità di quartiere.

La mostra è stata realizzata grazie al contributo dello sponsor Giuseppe Lorusso Studio Video Fotografico.

Il programma della serata di inaugurazione della piccola mostra fotografica avrà inizio alle 18.30.

A seguire, la premiazione delle prime tre fotografie classificate e della fotografia più originale, con i premi messi in palio da istituzioni culturali ed attività commerciali del quartiere (Cinema Splendor, 98rto, Terzo Tempo Birreria, Tankard Gastropub), che hanno aderito all’iniziativa permettendone la realizzazione.

Sarà possibile visitare la mostra, ad ingresso libero e gratuito, nei giorni a seguire fino al 29 aprile, durante i pomeriggi di apertura dell’associazione: dal martedì al giovedì pomeriggio, dalle ore 17:30 alle 20:00.

La piccola mostra fotografica di quartiere è un’iniziativa patrocinata del Municipio 2 del Comune di Bari per la valorizzazione del quartiere Carrassi e realizzata nell’ambito del progetto OCC-Officine Culturali quartiere Carrassi. Progetto Vincitore PIN - Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE - PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in collaborazione con la community di quartiere Carrassi State of Mind.

Programma della serata

Ore 18:30: inaugurazione della piccola mostra di quartiere

Ore 19:00: premiazione dei vincitori

Ore 19:30: piccolo aperitivo offerto da U'CASTAGNAR