"I ceri a San Rocco", a Casamassima la mostra fotografica per immortalare i momenti di una tradizione antica

Una mostra fotografica per immortalare per sempre i momenti di una tradizione tanto sentita quanto antica. E' in programma giovedì 30 agosto alle 18.30 a Casamassima, a palazzo Accadia sul centralissimo corso Vittorio Emanuele, l'inaugurazione della mostra 'I ceri a San Rocco', l'appuntamento curato e realizzato da Onofrio Mancini, casamassimese da sempre devoto e studioso del santo Protettore della città.

L'evento, patrocinato da Comune di Casamassima, Comitato feste San Rocco e Archeoclub Casamassima, propone un racconto - attraverso le immagini - dell'antica tradizione di accompagnare il santo in processione con dei grossi e pesanti ceri. Trentotto le immagini, riprodotte a colori, che illustrano la devozione antica che si rinnova ogni anno durante la festa.

Onofrio Mancini, tra i fondatori dell'associazione europea 'Amici di San Rocco', è anche curatore del libro – edito da Levante Bari e pubblicato a settembre del 2017 – 'San Rocco, 70 anni di festa, 1946 – 2016'.

L'esposizione resterà aperta al pubblico, dal 30 agosto all'11 settembre, dalle 18.30 alle 20.30. La festa di San Rocco, invece, è in programma a Casamassima l'8, il 9 e il 10 settembre prossimi.