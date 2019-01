Apertura straordinaria per "Van Gogh a Mezzanotte" e il film "Van Gogh – At eternity's gate" al Galleria di Bari

Prosegue con successo la mostra multimediale Van Gogh Alive – The Experience, che per le giornate di inizio 2019 proporrà delle aperture speciali pensate per favorire l'accesso anche in orari serali.



Da giovedì 3 gennaio parte inoltre la partnership con il Multicinema Galleria, la struttura barese situata in Corso Italia 15. Grazie a questa convenzione gli spettatori che avranno assistito al film "Van Gogh – At eternity's gate" potranno accedere alla mostra "Van Gogh Alive – the Experience" al prezzo ridotto di 12 euro previa presentazione al botteghino del biglietto del cinema. Il ticket scontato a 4,50 euro per il lungometraggio di Julian Schnabel sarà inoltre garantito ai visitatori del Teatro Margherita presentando al cinema Galleria il biglietto ritirato alla mostra.



Il 3 e 4 gennaio la mostra resterà inoltre aperta con orario continuato dalle ore 9:00 alle 22:00 (ultimo ingresso alle ore 21:00), mentre il 5 gennaio, in occasione dell'uscita del film con protagonista Willem Dafoe, è programmata l'apertura straordinaria fino alle ore 24.00 (ultimo ingresso alle 23:00) con l'evento "Van Gogh a Mezzanotte".



Van Gogh Alive – The Experience è una mostra prodotta da Cube Comunicazione e Time 4 Fun, ideata da Grande Exhibitions, e vede il patrocinio dell'Assessorato all'industria turistica e culturale della Regione Puglia ed il Comune di Bari con il sostegno di Auriga, Banca Popolare di Bari, Primiceri, Nuova Orsud e AN-Light. La tappa barese della mostra si sviluppa come un viaggio nei luoghi diventati fonti di ispirazione delle opere più celebri del genio olandese e consente al visitatore di immergersi in un ambiente illuminato dalle immagini del grande maestro, mostrate in maniera nitida e reale per coinvolgerlo emotivamente e farlo sentire totalmente inserito nel contesto delle opere. Tale risultato è ottenuto grazie alla tecnologia SENSORY4™, che raccoglie oltre 3.000 immagini delle opere di Van Gogh e le mostra per la prima volta in grandi dimensioni, su superfici appositamente realizzate per restituire un'esperienza unica nel mondo dell'arte. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Margherita ai seguenti costi: 14 euro per il ticket intero, 12 euro per studenti, visitatori over 65 e diversamente abili, 8 euro per ragazzi dai 6 ai 12 anni, ingresso gratuito per i minori di 6 anni accompagnati da un familiare.



Per informazioni e prenotazioni: Sono previste inoltre attività specifiche dedicate a gruppi organizzati e scuole, con iniziative laboratoriali e visite guidate.Per informazioni e prenotazioni: www.vangoghbari. com