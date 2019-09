A Rutigliano la 2^ Mostra-Concorso d’Arte ''Il Sacrificio come Riscatto''

A cura dell’associazione culturale Contaminazioni d’Arte, in collaborazione con il Comitato Feste SS. Crocifisso e San Nicola e con il patrocinio del Comune di Rutigliano, è in programma Mercoledì 11 Settembre, alle ore 18, nel Salone a piano terra del Museo Archeologico di Piazza XX Settembre, con ingresso libero, l’inaugurazione della seconda 2^ Mostra-Concorso d’Arte «Il Sacrificio come riscatto».

Venti gli artisti partecipanti, provenienti da: Capurso, Valenzano, Calimera (Lecce), Noicattaro, Bari, Rutigliano, Corigliano d’Otranto (Lecce), Andria, Mola di Bari.

Al vernissage, condotto dal giornalista Gianni Capotorto, interverranno il sindaco Giuseppe Valenzano, l’assessora alla Cultura e al Turismo Viriana Redavid, il presidente del Comitato Feste SS. Crocifisso e San Nicola Andrea Saffi, il presidente di Contaminazioni d’Arte Francesco Valenzano e la docente di Storia dell’Arte Mariarosaria Colamussi.

La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, fino al 22 Settembre:

11 e 12 Settembre, dalle 18 alle 21.30;

dal 13 al 15 Settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22.30;

dal 16 al 21 Settembre, dalle 18 alle 22.30;

22 Settembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 22.30.