A Palazzo Pesce la mostra “Contrasti in Armonia”

Da venerdì 20 a venerdì 27 settembre 2019 Palazzo Pesce ospita la mostra “Contrasti in Armonia”, che vede esposte le opere dei vincitori della quarta edizione di “Nel dipinto il film”, la mostra-concorso ideata e organizzata dall’Atelier delle Arti e giunta alla sua quinta edizione.

Sette giorni per poter ammirare a Mola di Bari le opere di Carlo Azzella e Jorgelina Alessandrelli, lontani per origine geografica e stile pittorico ma accomunati dalla stessa passione e sensibilità artistica. Carlo Azzella, poliedrico artista barese, da oltre cinquant’anni impegnato in esperienze pittoriche tra le più svariate e ormai prevalentemente concentrato sulla tecnica dell’intarsio del legno policromo, presenta “Di-Vino Relax”, intarsio in legno policromo, una sorta di autoritratto nel quale l’autore si ritrae in un momento di relax, davanti a un calice di vino e a un sigaro toscano, e “Paesaggio d’Estate”, intarsio in legno policromo, un paesaggio idilliaco, che cattura con colori contrastanti e forti, ma dall’armonia ineccepibile, l’anima della campagna del Sud; e Jorgelina Alessandrelli, argentina di nascita e italiana d’adozione, una formazione fra America ed Europa e uno stile personale che si afferma molto presto, che non prescinde dalla riflessione sulla natura e sulla sua ricchezza e grazia, concorre con “Before the bitter rain” e “Acid Rain II”, due opere astratte e simboliche che denunciano l’attuale problema ambientale del pianeta, in particolare l’innalzamento del livello degli oceani a causa del riscaldamento globale, con una tecnica personalissima messa a punto dall’artista che realizza collage tessili grazie a sovrapposizioni e sfilacciature che, con tagli fatti ad arte, rivelano profondità e prospettive inaspettate e preziose.

Vernissage venerdì 20 settembre ore 19.00 a cura della prof.ssa Valeria Nardulli.

Ingresso libero

Da venerdì 20 a venerdì 27 settembre 2019 h 19.00 – h 21.00 | Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it