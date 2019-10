La hall dell'aeroporto come un museo: in mostra i capolavori di De Nittis, "testimone della Puglia nel mondo"

La hall dell'aeroporto si trasforma in un museo per accogliere i capolavori di De Nittis. L'esposizione dedicata al pittore impressionista originario di Barletta, intitolata 'In viaggio con De Nittis', sarà visitabile fino al prossimo 10 novembre.

La mostra nasce dalla volontà di Aeroporti di Puglia e del Comune di Barletta "di promuovere le eccellenze culturali pugliesi e, in questo caso, il valore della preziosa collezione De Nittis, per integrare le infrastrutture aeroportuali con il territorio".

La mostra è stata inaugurata questa mattina dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dall’Assessore al Turismo della Regione Puglia, Loredana Capone, dal Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito e dal Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile.

"Oggi celebriamo la cultura che va nei luoghi dove la comunità si riunisce e si incontra con il mondo - ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - quindi De Nittis che arriva ad Aeroporti di Puglia e si esibisce con la sua arte straordinaria. Uno dei tre quadri ricorda il paesaggio di Costa Ripagnola, ricorda quindi a noi tutti che la bellezza, che è stata custodita negli anni e che presto diventerà un parco, è una bellezza che non poteva sfuggire e non è sfuggita a un grande artista. Noi ci sentiamo pugliesi anche grazie a chi, molti anni fa, seppe catturare la nostra bellezza trasformandola in una attrazione per tutto il mondo. Ecco perché questo tributo alla città di Barletta e a De Nittis negli Aeroporti di Puglia".

